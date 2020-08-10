РИАМО - 10 авг. Московское областное управление ФАС России выявило нарушение порядка проведения аукциона на комплексное благоустройство территории и организацию детской площадки в поселке Запрудня Талдомского округа, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

В подмосковное УФАС поступила жалоба индивидуального предпринимателя. Он посчитал, что комиссия по осуществлению закупок администрации Талдомского округа и муниципальное казенное учреждение «Центр управления закупками» допустили нарушение при проведении электронного аукциона.

«Согласно доводу жалобы организатор торгов неправомерно отказал индивидуальному предпринимателю в допуске к участию в электронном аукционе», — говорится в сообщении.

Выслушав доводы сторон и изучив представленные доказательства, областное УФАС признало жалобу обоснованной.

Администрации Талдомского округа и муниципальному казенному учреждению «Центр управления закупками» выдали обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.