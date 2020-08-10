РИАМО - 10 авг. Для велолюбителей столицы проект #Москвастобой совместно с городским департаментом транспорта подготовил подборку новых маршрутов различной сложности и протяженности, среди них есть как увлекательные прогулки по центру, так и спокойные — по живописным местам города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Маршрут «Семь сестер» позволяет взглянуть на самые монументальные здания Москвы — высотные дома, которые были возведены в столице в 40–50-х годах прошлого столетия. Велопрогулка пройдет рядом со зданием Министерства иностранных дел на Смоленской площади, высоткой на Котельнической набережной, гостиницей «Украина», — говорится в сообщении.

Для тех, кто больше ценит красоту природы, разработан маршрут по одной из наиболее живописных зон столицы — Серебряному бору. На маршруте можно полюбоваться на озеро Бездонное и увидеть самый высокий вантовый мост в Европе.

Маршрут по районам Кузьминки и Люблино позволит насладиться видами исторических усадеб столицы, а еще подарит ощущение сказки при посещении московской резиденции Деда Мороза.

Прорабатывать будущий маршрут можно с помощью инфографики, которая позволит не только детально продумать будущую поездку, но и узнать больше о местах, которые предстоит встретить на пути. Кроме того, на маршрутах отмечены станции городского велопроката.

Вся информация размещена на медиаплатформе в специальном разделе «Велосипед».