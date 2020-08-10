РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 авг. Жителей подмосковного Подольска приглашают на экскурсию «Прогулка по старому парку» 15 августа, сообщается в группе «Подольский краеведческий музей» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольский краеведческий музей 15 августа в 11:00 приглашает подольчан и гостей городского округа на сборную экскурсию «Прогулка по старому парку». Место встречи - Подольский краеведческий музей. Посетители обслуживаются только при наличии средств защиты органов дыхания (маски)», - говорится в сообщении.

Музей находится по адресу: улица Советская площадь, дом 7. Участие платное. Узнать подробности можно по телефону: 8(496) 755-92-34.