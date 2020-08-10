РИАМО - 10 авг. В столице за минувшие сутки после курса лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 898 пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Число выздоровевших в столице продолжает увеличиваться. <…> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 190 555», — сказала Ракова.

После лечения медики проводят специальные исследования для того, чтобы подтвердить отсутствие у пациентов заболевания. При выписке все они получают соответствующие рекомендации.

Число новых заболевших коронавирусной инфекцией в городе остается на низком уровне уже шесть недель подряд. За сутки в Москве скончались 13 человек с подтвержденным Covid-19.

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10 АВГУСТА

- 898 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего в столице поправились более 190,5 тысяч пациентов.

- Иммунолог предупредил о более тяжелом течении коронавирусной инфекции осенью. Это произойдет из-за циркулирования новых штаммов гриппа, от которых россияне еще будут не привиты. Кроме того, не ясно, как перенесут инфекцию те, кто в ходе первой волны коронавируса соблюдал жесткий режим самоизоляции.

- За сутки в Москве скончались13 человек с Covid‑19. За все время пандемии в городе умерли 4585 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.