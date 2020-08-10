РИАМО - 10 авг. Девелопер «Интеко» построит вторую очередь жилого комплекса West Garden в районе Раменки на западе Москвы, работы планируется начать в конце 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В рамках второй очереди предусмотрено строительство девяти жилых домов на 892 квартиры с внеквартирными кладовыми.

«На первых этажах домов расположатся коммерческие помещения общей площадью свыше 2,1 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведется обустройство бытового городка и подготовка площадки к строительно-монтажным работам. Первые корпуса второй очереди застройщик планирует вывести в продажу в августе.