РИАМО - 10 авг. Столичные власти предоставили железнодорожникам земельный участок в Восточном округе для развития инфраструктуры Горьковского направления Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании <...> одобрила предоставление в аренду РЖД земельного участка в районе Кетчерской улицы (ВАО) площадью около 0,14 гектара», — говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова пояснила, что сейчас участок свободен от застройки. Железнодорожники смогут пользоваться землей в течение шести лет.