РИАМО - 10 авг. Квест «Прогулки по музею сюрреализма» появился на портале «Узнай Москву», вопросы посвящены скульптору Александру Бурганову, который является ярким представителем данного направления в искусстве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Творения Бурганова украшают площади городов Европы, Америки, Азии, а также хранятся в коллекциях крупнейших музеев мира. Отвечая на вопросы викторины, участники познакомятся с разными периодами творчества скульптора и узнают, какие необычные образы его вдохновляли», — сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса столичного департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Участники викторины смогут совершить онлайн-прогулку по территории Московского государственного музея «Дом Бурганова» — он закрыт для посещения до 1 сентября.

Первый вопрос онлайн-квеста посвящен экспозиции под названием «Люди-легенды», в которую вошли бронзовые бюсты выдающихся деятелей культуры. Участникам игры нужно будет назвать знаменитых соотечественников и вспомнить, в какой сфере они стали известными.

Ряд вопросов онлайн-викторины посвящен работам, которые размещены в музейном садике. После ответов на вопросы пользователи смогут увидеть свои результаты и поделиться ими в социальных сетях.

Бурганов родился в 1935 году в Баку. В 1959 году поступил на отделение скульптуры в Московское высшее художественно-промышленное училище. Одни из самых знаменитых его произведений — памятник Александру Пушкину и Наталье Гончаровой на Старом Арбате, памятник американскому поэту Уолту Уитмену на территории МГУ имени Ломоносова и монумент Пушкину в Вашингтоне.