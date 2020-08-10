РИАМО - 10 авг. Посетители четырех столичных парков смогут посмотреть новые работы молодых российских режиссеров, кинопоказы состоятся 15 августа в рамках проекта «Фестиваль уличного кино», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Любителей кинематографа будут ждать в летнем кинотеатре парка «Фили» в 20:00, на деревянной сцене в Перовском парке в 20:00, в зеленом театре Бабушкинского парка в 19:00 и возле главной сцены сада имени Баумана в 19:00. Зрители увидят 10 короткометражных лент продолжительностью от двух до 20 минут», - говорится в сообщении.

В рамках фестиваля будет представлена новая работа режиссера Светланы Устиновой – короткометражный фильм «Маруся». Это добрая и поучительная история о том, как важно не отчаиваться и помнить о важности своих целей.

Еще одна картина — Ecolove режиссера Дмитрия Григорьева - посвящена такой теме, как экология. Сюжет развивается вокруг главного героя Леши, который встречает девушку Лизу. Она заботится о природе, ведет максимально экологичный образ жизни и совсем не выбрасывает мусор. Узнав об этом, Леша объявляет, что будет следить за ней, пока она что-нибудь не выбросит.

В короткометражном фильме режиссера Ивана Петухова «Подвиг» перед зрителями предстанет история офисного сотрудника Василия, который вынужден проводить вечер пятницы перед Новым годом не в баре с друзьями и не дома с семьей, а на работе с боссом.

Также гости летних кинотеатров в парках смогут увидеть фильмы «Белым по черному» Антона Мамыкина, «Большая восьмерка» Ивана Соснина, «Интересное кино» Араика Крпояна, «Трудности перехода» Алены Корчагиной, «Обмен» Аксиньи Гог.