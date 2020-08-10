РИАМО - 10 авг. Сотрудники полиции задержали в подмосковной Балашихе 22-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт около 400 граммов амфетамина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Оперативники остановили машину с молодым человеком в районе Спортивной улицы. В ходе досмотра транспортного средства в подлокотнике были обнаружены и изъяты два пакета с порошкообразным веществом.

«Экспертиза показала, что изъятое содержимое пакетов является наркотическим средством амфетамином общим весом около 400 граммов», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело, мужчину заключили под стражу.