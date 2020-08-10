РИАМО - 10 авг. Осенью течение болезни у Covid-пациентов может протекать более тяжело, чем весной, сообщил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН, главный иммунолог Санкт-Петербурга Арег Тотолян.

«Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением Covid-19, чем весной. Мы должны быть к этому психологически готовы», — сказал Тотолян в интервью газете «Известия», опубликованном в понедельник.

По словам специалиста, осень — это период сезонного всплеска инфекционных заболеваний, поэтому ожидается циркулирование новых штаммов гриппа. Основная проблема заключается в том, что россияне от них еще не прививались. При этом ученые пока точно не знают, как будет вести себя коронавирус и обычные «простудные» вирусы, вызывающие ОРВИ и грипп.

Кроме того, по словам ученого, не ясно, как перенесут инфекцию те, кто в ходе первой волны коронавируса соблюдал жесткий режим самоизоляции, ведь они не смогут придерживаться подобного образа жизни постоянно.

По мнению Тотоляна, ждать новых карантинных ограничений по всей стране не стоит. Скорее всего, дело ограничится локальными мерами в случае вспышек заболеваемости в отдельных населенных пунктах.

Эксперт призвал россиян укреплять иммунитет и порекомендовал в качестве профилактики комплексное употребление витаминов, особенно C и D.

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10 АВГУСТА

- 898 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего в столице поправились более 190,5 тысяч пациентов.

- Иммунолог предупредил о более тяжелом течении коронавирусной инфекции осенью. Это произойдет из-за циркулирования новых штаммов гриппа, от которых россияне еще будут не привиты. Кроме того, не ясно, как перенесут инфекцию те, кто в ходе первой волны коронавируса соблюдал жесткий режим самоизоляции.

- За сутки в Москве скончались13 человек с Covid‑19. За все время пандемии в городе умерли 4585 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.