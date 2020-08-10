РИАМО - 10 авг. В рамках очередного этапа проекта «Списанные книги» московские библиотеки подарят горожанам свыше 162 тысяч изданий, чтобы забрать понравившуюся книгу, достаточно забронировать ее на сайте проекта и забрать из читальни в течение трех дней, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Редкие издания и книжные новинки списанию не подлежат. Ветхие, повторяющиеся экземпляры, а также невостребованные читателями книги городские библиотеки готовы безвозмездно отдать горожанам и организациям», — отметил представитель пресс-службы Московской дирекции по развитию культурных центров.

Среди книг, которые можно забрать безвозмездно есть такие как: «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя, «Идиот» Федора Достоевского, «Мертвые души» Николая Гоголя, «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго и множество других.

В списке периодических изданий будут представлены: «Наука и жизнь», «Вокруг света», «Веселые картинки», «Юный натуралист», «В мире животных» за последние пять лет и другие издания.

Перечень доступных книг опубликуют на портале 11 августа в 12:00.