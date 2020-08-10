РИАМО - 10 авг. Инвестор вложит 24,6 миллиарда рублей в реорганизацию трех участков промзон «Коровино» и «Капотня» в Москве, в результате горожане получат инфраструктуру для отдыха и 7 тысяч новых рабочих мест, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В рамках новых проектов инвестор вложит 15,7 миллиарда рублей в редевелопмент двух участков промзоны в Коровине площадью 8,5 гектаров и 4,9 гектара и 8,9 миллиарда рублей в развитие участка площадью 8,4 гектара в Капотне», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Планируется, что в рамках реорганизации на месте промзон появятся более 350 тысяч квадратных метров общественных объектов, в том числе бизнес-центры и точки общепита.

Все работы пройдут в рамках реализации проектов комплексного развития территорий.