РИАМО - 10 авг. Офисное здание загорелось в Дедовске подмосковного городского округа Истра, в результате инцидента никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Очевидец сообщил о пожаре в здании на улице Ногина в 02:23 понедельника. На момент прибытия пожарных наблюдалось возгорание кровли на площади 80 квадратных метров.

«В 04:50 – ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении.

Эвакуация людей не проводилась. Общая площадь пожара составила 160 квадратных метров.