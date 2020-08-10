РИАМО - 10 авг. VI Международный фестиваль искусств имени П. И. Чайковского завершился в подмосковном Клину концертом для волонтеров и медиков-борцов с пандемией коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
В заключительной программе выступили народный артист РФ Денис Мацуев, народный артист СССР Юрий Башмет и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия».
«В день закрытия, так же как и в день открытия, народный артист СССР Юрий Башмет дал концерт специально для врачей, борющихся с Covid-19, и волонтеров», — говорится в сообщении.
Гала-концерт собрал множество гостей, в том числе его посетили представители подмосковного правительства: вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова, зампред областного правительства - министр экологии региона Дмитрий Куракин, министр культуры Подмосковья Елена Харламова.
«Сегодня заканчивается традиционный, большой, уже всеми любимый фестиваль Чайковского. Мы переживали, что он может не состояться, но жизнь нам улыбнулась и каждый день здесь было много гостей. Отличная погода, на небе ни облачка — для фестиваля под открытым небом это очень важно», — сказала Виртуозова.
Площадкой для фестивальных мероприятий стала большая поляна Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского в Клину. Здесь установили концертную площадку на 600 зрителей, все выступления проходили на открытом воздухе.
Как уточнила Харламова, гостей фестиваля ждали четыре премьеры, и все они прошли на ура. Трансляции выступлений организовали на больших экранах в Клину, а также по ТВ.
«Аудитория большая, потому что все соскучились, с удовольствием приезжают, общаются», — добавила Харламова.
Кроме того, в музее-заповеднике П. И. Чайковского открылась обновленная экспозиция «Чайковский. Симфония «Жизнь» с применением мультимедийных технологий. Гости могут услышать произведения композитора и его голос в записи.
«Мемориальный музей Чайковского — уникальный, здесь сохранились все его вещи, будто он только что вышел из дома», — отметила Виртуозова.
Международный фестиваль искусств имени П. И. Чайковского является визитной карточкой Московской области. В этом году он стал первым крупным событием в Подмосковье в условиях пандемии коронавируса. Мероприятие впервые прошло при поддержке министерства культуры России. На фестивале соблюдали все меры эпидемиологической безопасности.
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