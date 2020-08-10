РИАМО - 10 авг. Государственные ветеринарные клиники столицы с 10 августа по 30 сентября проводят акцию «Вызов врача на дом в два раза дешевле», в рамках которой стоимость выезда специалиста составит 799 рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В распоряжении московских ветеринаров находятся 11 машин ветеринарной помощи на дому, оснащенных необходимым диагностическим оборудованием», — сказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Он добавил, что оборудование в ветеринарных машинах позволяет специалистам оказывать неотложную помощь животным, проводить лабораторные исследования, делать прививки и многие другие процедуры.

При необходимости животное могут оперативно доставить стационар для прохождения более сложных процедур и дальнейшего лечения.

На сегодняшний день популярность услуги вызова ветеринара на дом растет — горожане вызывают специалистов, чтобы обследовать домашних животных, сделать им прививки, а также стерилизовать и чипировать.

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