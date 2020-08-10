РИАМО - 10 авг. Государственные ветеринарные клиники столицы с 10 августа по 30 сентября проводят акцию «Вызов врача на дом в два раза дешевле», в рамках которой стоимость выезда специалиста составит 799 рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В распоряжении московских ветеринаров находятся 11 машин ветеринарной помощи на дому, оснащенных необходимым диагностическим оборудованием», — сказал председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин.
Он добавил, что оборудование в ветеринарных машинах позволяет специалистам оказывать неотложную помощь животным, проводить лабораторные исследования, делать прививки и многие другие процедуры.
При необходимости животное могут оперативно доставить стационар для прохождения более сложных процедур и дальнейшего лечения.
На сегодняшний день популярность услуги вызова ветеринара на дом растет — горожане вызывают специалистов, чтобы обследовать домашних животных, сделать им прививки, а также стерилизовать и чипировать.
Нет. Эта кошка, похожая на рысь, имеет короткий хвост.
Бобтейл
Нет. Курильские бобтейлы – тоже короткохвостая порода.
Мэнкс
Нет. Эти кошки вообще не имеют хвоста, за что их называют «пуфиками»!
Экзот, бенгал или ориентал: угадай, что за кот? (9/0)
Кошку породы каракет из-за кисточек на ушах можно спутать с настоящей рысью. Сможете найти ее на фото?
Экзот, бенгал или ориентал: угадай, что за кот? (10/0)
Беспородные кошки – такие же любимцы, как и их породистые собратья. Попробуйте найти среди «барсиков» породистую кошку!
Кошатник поневоле
Да, о семействе кошачьих вы кое-то знаете. Наверное, дети или кто-то из домашних приносил котенка с улицы, которого пришлось приютить по доброте душевной. Возможно, вы и сами это делали. Но все же самым милым котикам на свете вы предпочтете чистый пол без шерсти и диван без зацепок.
По статистике, кошки живут у четырех из пяти людей на Земле и считаются самыми популярными домашними питомцами. Но точно не у вас. Кошками вы совсем не интересуетесь и даже их побаиваетесь. Возможно, вы собачник или у вас никогда не было домашних питомцев. А тест вы прошли только ради того, чтобы лишний раз в этом убедиться.
Кошки – это ваша стихия и беззаветная любовь с детства! Смешные ролики про котиков и подборки кото-фото вызывают у вас восторг, как у ребенка. Признавайтесь, сколько у вас кошек – не одна и не две? И наверняка тайно мечтаете об очередном пушистом (или бесшерстном) питомце. Вас совершенно не смущает образ одиночки с 15 котами в старости, ведь кошки – это целый мир!
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