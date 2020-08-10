РИАМО - 10 авг. За минувшие сутки в столице скончались 13 человек, у которых ранее подтвердили коронавирус и пневмонию, сообщает оперштаб Москвы.

За все время пандемии в городе умерли 4585 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», — говорится в сообщении.

Число новых заболевших коронавирусной инфекцией в Москве остается на низком уровне уже шесть недель подряд.

В транспорте и в общественных местах столицы продолжает действовать масочно-перчаточный режим. Данная мера необходима, чтобы не допустить распространения инфекции. Для нарушителей предусмотрены административные штрафы.

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10 АВГУСТА

- 898 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего в столице поправились более 190,5 тысяч пациентов.

- Иммунолог предупредил о более тяжелом течении коронавирусной инфекции осенью. Это произойдет из-за циркулирования новых штаммов гриппа, от которых россияне еще будут не привиты. Кроме того, не ясно, как перенесут инфекцию те, кто в ходе первой волны коронавируса соблюдал жесткий режим самоизоляции.

- За сутки в Москве скончались13 человек с Covid‑19. За все время пандемии в городе умерли 4585 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.