РИАМО - 10 авг. В понедельник в Москве и Подмосковье местами ожидается кратковременный дождь, температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 25-27 градусов, по области - 22-27 градусов», - говорится в сообщении.

Скорость северного ветра составит 5-10 метров в секунду, атмосферное давление в середине дня достигнет отметки в 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%.

Как отметили специалисты, у большинства жителей Московского региона такая погода не должна вызвать негативных метеопатических реакций.

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