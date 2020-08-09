РИАМО - 9 авг. Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили ход строительства административно-производственного здания в городском округе Истра, оно готово более чем на 80%, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«На данный момент на объекте ведутся отделочные работы и работы по благоустройству территории», - говорится в сообщении.

Административно-производственное здание планируют достроить в ноябре текущего года.

Следить за ходом строительства данного и других объектов можно с помощью мобильного сервиса «Подмосковные стройки».