РИАМО - 9 авг. В Серпухове продолжаются работы по благоустройству территории Серпейского пруда, уже завершается укрепление берегов водоема, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В ближайшее время около пруда будут бетонировать два лестничных спуска и пандус.

«Работы проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Для любителей активного отдыха проектом предусмотрена площадка для пляжного волейбола, комплекс воркаут, а для маленьких отдыхающих – детская зона», - говорится в сообщении.

Позагорать у водоема можно будет на настилах с лежаками – их уже завезли на объект. Также планируют обустроить мангальные зоны. А чтобы после пикников берега пруда оставались чистыми, поставят мусорный контейнер.