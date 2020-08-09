РИАМО - 9 авг. Ребенок, который пострадал в результате наезда иномарки на востоке столицы, доставлен в больницу, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

В воскресенье на Саянской улице легковой автомобиль Mercedes совершил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть.

«Пострадавший нарядом скорой помощи доставлен в медучреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП», - говорится в сообщении.

Водитель иномарки с места дорожной аварии не скрывался.