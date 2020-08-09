РИАМО - 9 авг. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства блока начальных классов в Истре, работы планируют завершить в ноябре 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.
«На данный момент на объекте выполнены работы подготовительного периода, вынос электрических сетей с переключением», - говорится в сообщении.
На объекте на данный момент ведутся работы по выносу тепловых сетей, водопровода и газопровода, а также по снятию растительного слоя. Все работы идут в графике.
Следить за ходом строительства объекта можно с помощью мобильного сервиса «Подмосковные стройки».
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