РИАМО - 9 авг. В центре Москвы из-за большого скопления людей затруднено движение транспорта по Маросейке и соседним улицам, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На Маросейке и соседних улицах из-за скопления людей затруднено движение», - говорится в сообщении.

Автомобилистам посоветовали объезжать данные участки дорог, а пешеходам обходить их.

В районе посольства Республики Беларусь все еще находятся люди, которые не успели до 20:00 проголосовать на выборах президента. Ранее к избирательному участку в посольстве, которое находится на улице Маросейка, выстроилась очередь.