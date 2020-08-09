РИАМО - 9 авг. Строительство жилого комплекса в Красном поселке в городском округе Истра ведется в графике, там начался монтаж витражей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья.
Инспекторы ведомства проверили ход строительства 23 корпусов индивидуальных жилых домов в Красном поселке.
«На данный момент на объекте идут работы по монтажу витражей. В строительстве задействовано семь рабочих», - говорится в сообщении.
Прогнозируемая дата окончания строительства жилого комплекса – декабрь 2021 года.
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