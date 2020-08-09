РИАМО - 9 авг. Пожар произошел в дачном доме в СНТ «Торфяник» Богородского городского округа, в результате ЧП пострадали несколько человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 16:45 поступила информация о возгорании в дачном доме по адресу: Богородский городской округ, СНТ «Торфяник», улица Нижняя, дом №7. Дом деревянно-щитовой в два этажа.

«В 17:40 - локализация на площади 30 квадратных метров. В 18:18 – ликвидация открытого горения. В 19:00 - полная ликвидация. Есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

В тушении возгорания принимали участие 25 человек и восемь единиц техники, в том числе от МЧС России: три человека и одна единица техники.