РИАМО - 9 авг. В столице задержаны трое полицейских, которых подозревают в получении незаконного денежного вознаграждения за непривлечение человека к уголовной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

Речь идет о трех сотрудниках ППСП ОМВД по району Арбат. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена их причастность к получению незаконного денежного вознаграждения от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности по основаниям, не соответствующим действительности.

«Указанные сотрудники задержаны и переданы в органы следствия, которыми по данному факту принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.

Задержанные капитан и два старших сержанта полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также они понесут установленное законом наказание, а их непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.