РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 авг. В городском округе Подольск за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 3897 случаев инфицирования, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с Covid-19.

В Московской области за сутки выявили 149 случаев заболевания коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 64 865 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1123 человека. Выздоровели и выписались 48 372 человека. В Подольске выявили шесть новых случаев заражения. Всего в округе 3897 заболевших», - говорится в сообщении.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.

Текстовая трансляция

9 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- 176 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего свыше 48,3 тысячи заболевших уже вылечились в Московской области.

- Число выявленных новых случаев Covid‑19 в столице снизилось почти на 30%. За весь период пандемии в столице выявлено 247 534 случая инфицирования коронавирусом.

- За сутки в России выявлено 5 189 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 689 новый случай. В Подмосковье - 149.

- Еще 803 человека вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Всего с начала пандемии в городе уже выздоровели свыше 189,6 тысячи человек.

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Количество новых случаев Covid-19 с начала августа в мегаполисе уменьшилось на 66,3% по сравнению с первой неделей июня.