РИАМО - 9 авг. Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ношение каракулевых шапок в холодное время года высшими офицерами Вооруженных сил РФ, сообщает Газета.ru.

Ранее каракулевые шапки черного или серого цвета полагались в качестве уставной формы для генералов, полковников, адмиралов и капитанов первого ранга.

«Каракулевые шапки для военнослужащих ВС РФ будут заменены на меховые шапки с козырьком для полковников и меховые шапки с шитьем пятипроцентного золочения для высших офицеров», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Носить каракулевые шапки по-прежнему будут высшие офицеры Федеральной службы охраны России и Росгвардии.