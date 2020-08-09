РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 авг. Рабочие приступили к возведению колонн первого этажа в новой школе на Флотском проезде в микрорайоне Кузнечики городского округа Подольск, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Новое образовательное учреждение возводится на Флотском проезде в микрорайоне Кузнечики. В настоящее время ведутся работы по возведению колонн первого этажа. Школа рассчитана на 1,1 тысячи мест», - говорится в сообщении.

Образовательное учреждение планируется открыть 1 сентября 2021 года.

Планировка земельного участка предусматривает четкое зонирование: зону застройки в центральной части (на ней размещается четырехэтажное здание школы П-образной формы); зону отдыха с разделением на две части с учетом возраста учащихся; физкультурно-спортивную зону с развивающими площадками для детей 5-10 классов, младших классов и многое другое.