РИАМО - 9 авг. Полицейские задержали подозреваемого в краже 11 сотовых телефонов у фирмы в Бронницах, злоумышленник сдавал аппараты в ломбард, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть Бронницкого отдела полиции МУ МВД России «Раменское» обратился местный житель с заявлением о хищении 11 мобильных телефонов из помещения коммерческой организации. Сумма ущерба составила 870 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в дежурную часть 43-летний местный житель, работающий в компании в должности комплектовщика», — говорится в сообщении.

Похищенные телефоны мужчина сдавал в ломбард. В ходе осмотра его места жительства обнаружены и изъяты коробки от телефонов и закупочные акты из ломбарда.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.