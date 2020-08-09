РИАМО - 9 авг. Российские, а также ряд турецких авиакомпаний 10 августа возобновят полеты из России в курортные города Турции, сообщается на сайте Росавиации.

«Из Москвы в Анталью планируют начать регулярные и чартерные полеты авиакомпании «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Royal Flight, «Победа», «Икар», Red Wings, «Северный ветер», Azur Fir, «Россия» и Ifly», — говорится в сообщении.

В Даламан из Москвы туристов будут доставлять компании S7, «Уральские авиалинии», Royal Flight, «Икар», «Северный ветер», Azur Fir, «Аэрофлот». В Бодрум будут осуществлять рейсы Royal Flight, «Северный ветер», Azur Fir, а также «Аэрофлот».

Из Санкт-Петербурга в города Турции будут летать «Россия», «Северный ветер», Red Wings, Ifly и «Уральские авиалинии». Эти же перевозчики, кроме авиакомпании «Россия», доставят в Турцию туристов из Ростова-на-Дону.

Турецкие авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines возобновляют полеты из трех пунктов в России.

РФ постепенно снимает ограничения на международные авиаперелеты, введенные в конце марта из-за пандемии коронавируса. Так, с 1 августа возобновлено авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Также были открыты границы с Абхазией. Принято решение о возобновлении с 15 августа международного авиасообщения со Швейцарией.