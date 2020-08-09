РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 авг. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают в Люберцах 86-летнюю Александру Метальникову, которая пропала 8 августа, сообщается на официальном форуме отряда.

«Пропала Александра Дмитриевна Метальникова, 86 лет. 8 августа 2020 года ушла из дома и не вернулась», - говорится в сообщении.

Рост пропавшей - 155 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы седые. Была одета в синюю футболку в цветочек и босиком.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.