РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 авг. В подмосковных Люберцах на стадионе «Торпедо» 216 спортсменов сыграли в шахматы на 108 досках, сообщил председатель спорткомитета администрации городского округа Владимир Сурков.

На День физкультурника состоялась массовая игра в шахматы на стадионе «Торпедо».

«У нас прошла массовая игра в шахматы на 108 досках. В игре участвовали 216 спортсменов. Я считаю, что это рекорд на сегодняшний день по всей Московской области», - сказал Сурков.

Он уточнил, что такой массовой игры еще не было.