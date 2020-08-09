РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 авг. За минувшие сутки в городском округе Люберцы выявили один новый случай коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зарегистрировали 2171 случай инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«В Люберцах выявили за сутки один новый случай коронавируса. Всего в округе насчитывается 2171 заболевший», - говорится в сообщении.

В Котельниках выявили один новый случай инфицирования коронавирусом, всего в округе подтверждено 353 случая Covid-19. В Дзержинском за сутки не выявили новых случаев, количество заболевших там достигло 590.

Текстовая трансляция

9 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- 176 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего свыше 48,3 тысячи заболевших уже вылечились в Московской области.

- Число выявленных новых случаев Covid‑19 в столице снизилось почти на 30%. За весь период пандемии в столице выявлено 247 534 случая инфицирования коронавирусом.

- За сутки в России выявлено 5 189 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 689 новый случай. В Подмосковье - 149.

- Еще 803 человека вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Всего с начала пандемии в городе уже выздоровели свыше 189,6 тысячи человек.

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Количество новых случаев Covid-19 с начала августа в мегаполисе уменьшилось на 66,3% по сравнению с первой неделей июня.