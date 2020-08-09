РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 авг. Депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов поздравил спортсменов и тренеров Подольска с профессиональным праздником Днем физкультурника и пожелал здоровья, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Поздравляю профессиональных спортсменов, тренеров и учителей физкультуры, ветеранов спорта, работников спортивной отрасли и всех любителей здорового образа жизни с Днем физкультурника! Благодаря вашей работе с каждым годом растет число молодых ребят, которые занимаются физической культурой и делают уверенные шаги в профессиональный спорт», - говорится в тексте поздравления.

Он отметил, что ребята учатся на историях побед ветеранов спорта, участвуют в соревнованиях разного уровня и достигают высоких результатов.

«Именно вы, работники спортивной отрасли, помогаете людям старшего поколения и инвалидам укрепить здоровье и вести активный образ жизни», - добавил депутат.

Фетисов пожелал всем доброго здоровья, спортивного долголетия, радостного настроения, ярких побед и отличной спортивной формы.