РИАМО - 9 авг. В рамках празднования Дня физкультурника в Подмосковье состоялись игры регионального финала Фестиваля детского дворового футбола, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Участие в муниципальном этапе приняли 239 команд из 28 округов, а в финальных соревнованиях сыграли 23 команды юношей и пять команд девушек», — говорится в сообщении.

В юношеском зачете призовые места распределились следующим образом: победителями стали спортсмены из Солнечногорска, второе место заняли футболисты из Коломны, третьими стали представители Ленинского округа.

Среди девушек не было равных команде из Истры, серебро досталось игрокам из Ступина, а замкнул тройку призеров коллектив из Одинцова.

Также были вручены индивидуальные награды. У юношей лучшим голкипером был признан Илья Реньзяев (Солнечногорск), лучшим бомбардиром назван Милан Панов (Ленинский округ), а лучшим игроком стал Амирджон Рахимов (Коломна).

У девушек отметились Виктория Чернова (Ступино) как лучший вратарь, Александра Галиц (Одинцово) как лучший бомбардир и Екатерина Буракова (Истра) как лучший игрок турнира.

Чемпионы регионального этапа получили право представлять Московскую область на Всероссийском финале в Москве осенью.

«Второй год подряд у юношей победителями стали солнечногорские футболисты, а у девушек команда из Ступина закрепилась в призовых местах, улучшив свой результат на одну позицию по сравнению с прошлым годом», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он подчеркнул, что проект «Дворовый футбол 6х6» программы «Детский спорт», инициатором которого выступает партия «Единая Россия», популярен в регионе.

«Интерес к участию от года к году растет, команд становится больше. Спасибо всем спортсменам и их тренерам, благодаря которым состоялся этот футбольный праздник», — заключил министр.