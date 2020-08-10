РИАМО - 10 авг. Движение транспорта ограничили до 30 ноября на участке столичной улицы Теплый Стан от дома №6 до дома №17, говорится сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Ограничение движения связано со строительством метрополитена. Движение транспорта ограничено круглосуточно.

«Особенности: четыре полосы с сохранением существующего количества за счет обустройства временной объездной дороги», - говорится в сообщении.