РИАМО - 10 авг. В понедельник в московском метро стартует образовательная кампания, которая призвана напомнить пассажирам о правилах поведения в условиях угрозы распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Соблюдать «ковидный» этикет в транспорте - это ходить в маске и перчатках, находиться на расстоянии 1,5 метра минимум от незнакомцев и дезинфицировать руки. Соблюдение этих правил демонстрирует уважение к другим пассажирам.

«Мы не хотим, чтобы кто-то воспринимал эти элементарные правила как обязанность — пусть они станут добрым жестом по отношению к себе и окружающим», - говорится в сообщении.

В рамках кампании в метро и на платформах запустят анимационные ролики, а в переходах повесят постеры.

Кроме того, в продажу поступят лимитированные «Тройки» с тематическим дизайном.

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Текстовая трансляция

9 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- 176 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего свыше 48,3 тысячи заболевших уже вылечились в Московской области.

- Число выявленных новых случаев Covid‑19 в столице снизилось почти на 30%. За весь период пандемии в столице выявлено 247 534 случая инфицирования коронавирусом.

- За сутки в России выявлено 5 189 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 689 новый случай. В Подмосковье - 149.

- Еще 803 человека вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Всего с начала пандемии в городе уже выздоровели свыше 189,6 тысячи человек.

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Количество новых случаев Covid-19 с начала августа в мегаполисе уменьшилось на 66,3% по сравнению с первой неделей июня.