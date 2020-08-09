РИАМО - 9 авг. Звезда юмористического сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева считает, что российские женщины всегда стараются хорошо выглядеть, именно поэтому они настолько привлекательны для иностранных мужчин, сообщает Nation News.

По мнению актрисы, женщины из России в любой ситуации стараются выглядеть хорошо, чего нельзя сказать о жительницах США.

«Друзья, а вы знаете, чем отличаются наши женщины от, к примеру, американок? Почему иностранцы так часто выбирают себе в жены именно девушек славянских кровей? Ответ прост: так, как мы ухаживаем за собой и стараемся хорошо выглядеть при любых обстоятельствах, делает очень мало женщин по всему миру!» — написала Бочкарева в своем Instagram.

Артистка также добавила, что иностранные женщины редко ходят в салоны красоты и не уделяют время эпиляции. При этом россиянки стараются посещать косметологов, даже если получают среднюю зарплату.

«У нас в стране бывают разные случаи, но, зачастую, тот факт, как мы ухаживаем за собой, как одеваемся, как стараемся привлекательно выглядеть — остается фактом», — заключила Бочкарева.