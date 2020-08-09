РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 авг. Активисты подмосковного Подольска провели субботник у прудов ручья Неумейка и собрали 10 мешков с мусором, сообщил «РИАМО в Подольске» активист Михаил Чириков.

В воскресенье активисты городского округа Кирилл Белоколодцев, Владимир Красавин и Чириков провели субботник на территории прудов ручья Неумейка.

«В ходе субботника мы собрали 10 мешков с мусором и планируем провести еще один субботник в ближайшее время. Также я готовлю обращение по поводу благоустройства данных прудов для отдыха жителей. Об этом меня попросили сами горожане», - сказал Чириков.

Он отметил, что данное обращение будет направленно в соответствующие ведомства и структуры.