РИАМО - 9 авг. На территории Подмосковья и Москвы ночью и днем 11 августа прогнозируют дождь и грозу, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

Температура 11 августа в регионе днем будет в пределах плюс 20-22 градуса, ночью – плюс 14-16 градусов. Местами ожидаются небольшой дождь и гроза.

А 12 августа в регионе прогнозируют сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Температура днем понизится и будет в пределах плюс 16-18 градусов.

На предстоящей неделе прогнозируется только один солнечный день – 10 августа, в остальные дни солнце будет скрыто за облаками.

Также до 14 августа включительно в регионе прогнозируются дожди.