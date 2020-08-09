РИАМО - 9 авг. Полицейские задержали в подмосковном Домодедове мужчину, который напал с топором на лифтера около подъезда многоэтажки, сообщает ТАСС.

«В городе Домодедово <…> мужчина напал на лифтера жилого дома с топором, нанеся ему телесные повреждения», — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

По его словам, между мужчинами ранее произошел бытовой конфликт. Пострадавшего доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

По факту произошедшего в настоящий момент организована проверка.

Ранее СМИ сообщили о том, что в Домодедове местного жителя стал раздражать шум в доме по ночам из-за техобслуживания лифтов. Тогда он решил подкараулить рабочего около подъезда и «проучить» его.

Неадекватный мужчина напал на полицейского в центре Москвы>>