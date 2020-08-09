РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 авг. Рабочие приступили к строительству вестибюля с подземной и надземной частью со стороны Вокзальной площади на железнодорожной станции Подольск, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Близится к завершению первый этап реконструкции железнодорожной станции Подольск в рамках реализации проекта организации движения по МЦД-2.

«В настоящее время продолжаются работы на береговой платформе №1 и островной платформе №2. Для обслуживания пассажиров строится вестибюль с подземной и надземной частью со стороны Вокзальной площади. В нем разместят кассовые павильоны, турникетные линейки, санузлы, служебные помещения», - говорится в сообщении.

Объект будет доступен для маломобильных граждан – монтируются три эскалатора и два лифта. На них можно будет проехать и с велосипедом, и с коляской, а также перевезти багаж.

Со стороны улицы Курской строится гостиница для машинистов, рассчитанная на 100 человек. Для организации движения предусмотрено развитие путевого хозяйства, проложены новые рельсы для обеспечения отстаивания поездов и их санитарного обслуживания. Сюда подводится вода, электроэнергия и система канализации.

Завершить первый этап реконструкции планируется к октябрю 2020 года. Работы проводятся без прекращения движения поездов, в связи с чем пришлось скорректировать сроки их выполнения.