РИАМО - 9 авг. Столичные застройщики 501 тысячу раз воспользовались электронными услугами, которые можно получить через сайт mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко напомнил, что первая профильная онлайн-услуга «Выдача разрешения на строительство» появилась на mos.ru восемь лет назад. На сегодняшний день застройщикам доступны 22 онлайн-услуги.

«Теперь можно в удобной и простой форме уведомить о начале и завершении строительства, направить предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки города и многое другое. И мы продолжим цифровизацию строительной отрасли, анализируя запросы профильного бизнеса», — сказал Лысенко.

По его словам, столичные власти планируют расширить список организаций, которые могут предоставлять застройщикам услуги через mos.ru.

Как отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, перевод услуг в онлайн является одним из главных направлений работы стройкомплекса.

Самой популярной услугой на mos.ru среди застройщиков стала выдача ордеров на проведение земляных работ, установку временных ограждений и размещение временных объектов. С 2015 года ее запросили порядка 127 тысяч раз.

На втором месте — подача уведомления о проведении земляных аварийно-восстановительных работ без ордера. С 2015 года ее запросили свыше 54,5 тысяч раз.

Топ-3 самых популярных у застройщиков онлайн-услуг замыкает предоставление техзаключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений. Данную услугу в столице оказали 50,7 тысячи раз.