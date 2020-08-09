РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 авг. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил строителей с профессиональным праздником, ат также поблагодарил их нелегкий труд и профессионализм.

«Работники строительной сферы – настоящие профессионалы, созидатели, это люди, которые пользуются заслуженным уважением. Сегодня ваша добросовестная и качественная работа имеет огромное значение для развития нашего округа. В Люберцах работают 24 строительные организации. Благодаря им возводятся новые современные дома, красивое и комфортное жилье, школы, детские сады», - написал глава на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что особые слова благодарности нужно сказать ветеранам строительной отрасли.

«Опираясь на ваш опыт и трудовые традиции, нынешнее поколение строителей успешно решает все поставленные задачи. Искренне благодарю вас за нелегкий труд и профессионализм. Желаю Вам и Вашим близким здоровья, благополучия, счастья, домашнего тепла и уюта!» - заключил глава.

День строителя в России отмечают во второе воскресенье августа. В этом году праздник выпал на 9 августа.