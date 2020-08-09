РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 авг. Во дворах многоквартирных домов городского округа Подольск ко Дню физкультурника провели спортивные мероприятия, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В России 8 августа отмечался спортивный праздник – День физкультурника. Помощник Максимовича Денис Бесогонов принял участие в мероприятиях «Спорт в каждый двор», приуроченных к празднику.

«Совместно с комитетом по физической культуре и спорту администрации округа помощник депутата поздравлял юных спортсменов и вручал сладости по итогам проведенных соревнований. Мероприятия проводились на детских площадках по адресам: улица Кирова, дома №№46, 48, 62, 64, 64а», - отметил Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

День физкультурника установлен указом президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года. Однако это день был популярен задолго до получения официального статуса – еще в 1920-30-е годы, когда советская власть начала активно пропагандировать лозунг «В здоровом теле — здоровый дух».