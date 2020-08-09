РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 авг. Глава городского округа Подольск Николай Пестов и председатель совета депутатов муниципалитета Дмитрий Машков поздравили работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Вашими руками созданы и возводятся новые жилые дома, корпуса промышленных предприятий, детские сады, школы, культурные центры, поликлиники, стационары больниц, объекты дорожной инфраструктуры и благоустройства – словом, все то, что организует жизнь людей, делает ее интереснее и комфортнее», - говорится в поздравлении.

Особые слова уважения и благодарности Пестов и Машков адресовали ветеранам строительного комплекса – людям, которые восстанавливали и возводили города и села в послевоенные годы и последующие десятилетия.

«Уважаемые строители! От всей души желаем вам в день профессионального праздника доброго здоровья, семейного благополучия, успехов в реализации интересных и масштабных задач, многогранной работе на благо жителей округа, в интересах развития его силы и укрепления мощи»,- заключается в материале.

День строителя в России отмечают во второе воскресенье августа. В этом году праздник выпал на 9 августа.