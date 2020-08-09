РИАМО - 9 авг. Со вторника в центральных регионах России ожидается похолодание, также ожидаются дожди, сообщается на сайте «Метеовести».

«Понедельник в Центральной России, по всей видимости, станет последним в текущем месяце по-июльски теплым днем, когда столбики термометров доберутся до 25-ти градусной высоты», - говорится в сообщении.

Во вторник в регионе пройдет ливневый дождь, а температура будет колебаться от 18 до 23 градусов тепла.

«В последующие дни до конца недели, в тыл циклона, будет усиливаться северная тяга свежих северных ветров», - говорится в сообщении.

Температура ночью может опустится до плюс 5-10 градусов, а днем будет колебаться от 15 до 20 градусов. По данным синоптиков, это климатические показатели первой половины сентября. Также прогнозируется дождь.

Кроме того, температура воды в реках, озерах и прудах центральных областей понизится до плюс 15-17 градусов. Таким образом купальный сезон завершится.