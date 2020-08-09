РИАМО - 9 авг. Жители столицы смогут принять участие в онлайн-проекте «Московские сезоны дома», пользователей ждут кулинарные мастер-классы, викторины и другие мероприятия с 10 по 15 августа, говорится в сообщении оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В мероприятиях примут участие автор издательства «Бомбора» Стася Соколова, авторы книг по кулинарии Алена Спирина и Дарья Близнюк, искусствовед и лектор Татьяна Быковская, а также другие блогеры», — отмечается в материале.

Десятого августа все желающие смогут узнать, как готовить вкусные пироги по рецептам из разных стран мира. К примеру, горожанам расскажут, как сделать популярный американский пирог «бакл» с ягодами.

Одиннадцатого августа на страницах в соцсетях «Московских сезонов» появится новое видео от музея занимательных наук «Экспериментариум» на тему «Кислоты и основания».

Изучить историю искусства через кино можно будет 12 августа. В этом поможет искусствовед и автор блога по истории искусства и архитектуры Татьяна Быковская. Она представит подборку полезных фильмов об искусстве.

Тринадцатого августа экс шеф-редактор российского Vogue и других гламурных журналов Стася Соколова расскажет, как брать звездные интервью, «взрывать» соцсети своими stories в Instagram, а также стать хорошим копирайтером.

Рецепт любимого пирога писателя Александра Пушкина можно будет узнать на мастер-классе 14 августа. А 15 августа — научиться готовить неповторимый ореховый торт.