РИАМО - 9 авг. За минувшие сутки в 28 городских округах Московской области не было выявлено ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в Подмосковье всего зафиксировали 149 случаев заражения, общее число случаев инфицирования с начала пандемии составляет 64,8 тысячи.

Ни одного нового случая инфекции не зафиксировали в Электрогорске, Власихе, Красноармейске, Павловском Посаде, Воскресенске, Дзержинском, Лосино-Петровском, Краснознаменске, Дубне, Егорьевске, Жуковском, Зарайске, Фрязине, Пущине, Солнечногорске, Звездном городке, Наро-Фоминске, Ивантеевке, Шаховской, Можайске, Озерах, Рошале, Талдоме, Молодежном, Протвине, Серебряных Прудах, Щелкове и Черноголовке.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Сергиевом Посаде – 19 заболевших, в Красногорске и Королеве – по 13, в Дмитрове – десять.

По семь новых случаев подтвердили в Раменском, Домодедове, Реутове и Рузе, шесть – в Подольске, по пять – в Ленинском округе, Одинцове, Химках и Лобне, по четыре – в Мытищах, Пушкине и Балашихе, по три – в Кашире, Богородском округе и Истре.

По два случая выявили в Электростали, Клину, Долгопрудном, по одному – в Бронницах, Коломне, Луховицах, Орехово-Зуеве, Шатуре, Серпухове, Волоколамске, Лыткарине, Чехове, Люберцах, Ступине, Котельниках и Лотошине.

В медучреждениях Московской области наблюдаются и проходят лечение пациенты не только из Подмосковья, но из других регионов страны, а также из-за границы. С начала пандемии в регионе было подтверждено свыше 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в области.

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9 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- 176 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье за сутки. Всего свыше 48,3 тысячи заболевших уже вылечились в Московской области.

- Число выявленных новых случаев Covid‑19 в столице снизилось почти на 30%. За весь период пандемии в столице выявлено 247 534 случая инфицирования коронавирусом.

- За сутки в России выявлено 5 189 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Москве - 689 новый случай. В Подмосковье - 149.

- Еще 803 человека вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Всего с начала пандемии в городе уже выздоровели свыше 189,6 тысячи человек.

- 12 пациентов с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. Количество новых случаев Covid-19 с начала августа в мегаполисе уменьшилось на 66,3% по сравнению с первой неделей июня.