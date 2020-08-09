РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 авг. Бесплатные занятия по изобразительному искусству проходят в СДК «Романцево» в городском округе Подольск по субботам, на них приглашают всех желающих, сообщается в группе «МБУК «СДК «Романцево» поселка Радиоцентра Романцево» в соцсети «ВКонтакте».

В сельском доме культуры «Романцево» 8 августа прошел открытый мастер-класс кружка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Барокко».

«Участники мастер-класса удивительным образом преобразили обычные жестяные банки, которые в другой ситуации были бы просто выброшены. Но благодаря стараниям наших умельцев они превратились в настоящие произведения искусства. Мы благодарим всех гостей и участников мероприятия и ждем всех желающих каждую субботу в 11:00 на занятиях кружка», - говорится в сообщении.

Занятия бесплатные и проводятся с соблюдением всех санитарных норм. Вход на них строго в маске.